"الآثار" توقع مذكرة مع "آغاخان - مصر" لتطوير المسار السياحي بالدرب الأحمر

كتب يوسف عفيفي:

وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وشريف عريان الرئيس التنفيذي لشركة آغاخان للخدمات الثقافية - مصر، الخميس، مذكرة تفاهم لترميم مسجد الطنبغا المارداني وتطوير المسار السياحي للآثار الاسلامية بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وقيادات الوزارة وقيادات شركة الآغاخان للخدمات الثقافية.

وأكد "العناني" أن المذكرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وترميم آثار القاهرة التاريخية بما يتناسب مع أهميتها الأثرية والعالمية، وللمضي قدماً للارتقاء بمستوي الخدمات السياحية المقدمة للجمهور.

من جانبه، أعرب شريف العريان الرئيس التنفيذي لشركة آغاخان للخدمات الثقافية - مصر، عن سعادته بتلك الاتفاقية نظراً لاهتمام الشركة بالآثار الإسلامية والتراث الإسلامي في العالم.

وتذخر منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بالعديد من الكنوز الإسلامية بحاجه إلي الترميم والدعم المالي، ويعد مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني وتطوير المسار السياحي للآثار الاسلامية بمنطقة الدرب الأحمر بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، أحد أهم تلك الكنوز، كما أنه هو الأثر رقم 12 الذي تقوم الشركة بتطويره داخل القاهرة وتسعي الشركة لإعادتة إلى ماكان عليه نظراً لأهميته التاريخية والإسلامية.

وأشار محمد عبد العزيز المشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إلى أن المذكرة تهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني وتطوير المسار السياحي للآثار الإسلامية بمنطقة الدرب الأحمر، الممول من الأتحاد الأوربي وشركة آغاخان للخدمات الثقافية- مصر تحت عنوان "التراث الثقافي للتنمة الاجتماعية والاقتصادية" والذي يهدف إلى وضع المبادئ والشروط والظروف والخطوط الزمنية والمراحل المتفق عليها لإعادة تأهيل مسجد الطنبغا المارداني، وعمل مسارات للزوار وتنشيط المعالم الثقافية والمراكز الحرفية الرئيسية للدرب الأحمر، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل للسكان المحليين وللشركات.

وأضاف أن مخطط أعمال الترميم للمرحلة الأولي من مسجد الطنبغا المارداني (ايوان القبلة) تشمل عمل الدراسات الإنشائية والمعمارية الخاصة بالمسجد، والتوثيق المعماري والفتوغرافي للجامع وخاصة الايوان الشرقي، وعمل ترميم كامل لايوان القبلة؛ يضم القبة الداخلية أعلي الايوان والأعمدة الرخامية والحوائط والأسقف الخشبية والحجاب الخشبي للايوان ودكة المبلغ، وايضاً ترميم القبة الرئيسية من الخارج، وترميم الواجهة الخارجية والمدخل الشرقي الرئيسي للجامع والمأذنه.

يذكر أن مسجد طنبغا المارداني يرجع إلى العصر المملوكي، وتم انشاءه عام 739هـ/740هـ - 1338م/1339م، ويقع بمنطقة الدرب الأحمر. و قد قام ببنائه الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله الماردانى الساقى، المعروف بالطنبغا الماردانى أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

تم بنائه على نمط المساجد الجامعة (الجوامع)، ويتوسطه صحن تحيط به 4 أروقة، أعمقها وأكبرها ذلك الرواق الذي يأخذ اتجاه قبلة الصلاة، وللمسجد ثلاثة أبواب وتوجد على يسار المدخل مئذنة مكونة من ثلاث دورات، وللمسجد قبة بثمانية أعمدة جرانيتية تسبق المحراب.

وتتوسط الصحن نافورة رخامية، وواجهة الرواق الشمالي مغطاة برخام جميل نقش عليه تاريخ الإنشاء، وباقي أجزاء حائط القبلة مغطى بوزرة من الرخام الدقيق المطعم بالصدف.