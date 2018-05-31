برلمانية "المحافظين" تُطالب الحكومة بدعم المناطق الصناعية وتوفير المرافق لها

كتبت- مروة شوقي:

طالبت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بضرورة توفير تسهيلات أكبر للصناعة والمناطق الصناعية التي يتم تدشينها، قائلة: "إنه لا يجوز إعطاء المستثمر قطعة أرض للاستثمار وبناء المصانع دون مرافق كاملة، فيجب أن يكون هناك دعم للمناطق الصناعية وتوفير كافة المرافق لجذب المستثمرين للمناطق".

وأشادت هالة أبو السعد، في بيان صادر لها اليوم، بطرح هيئة التنمية الصناعية لـ2 مليون متر بامتداد المنطقة الصناعية فى البياضية بمحافظة بني سويف، مضيفة بأنه خطوة على الطريق الصحيح للاتجاه نحو طرح عدد من الأراضي للاستثمار في المناطق الصناعية.

وأضافت هالة أبو السعد، أن الاقتصاد المصري يحتاج لقفزة لتقليل الواردات من الخارج، والاعتماد على الانتاج المصري، مما يتطلب أن يتم وضع خطة للمناطق الصناعية لكيفية الاستفادة منها وتشجيع المستثمرين على الانتاج وتقليل الواردات، مشيرة إلى أن الصناعة هي من ستنقذ مصر خلال الفترة المقبلة، فنحتاج قفزة للإنتاج المصري.

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلي أن الصناعة في مصر يتم وضعها بشكل إرتجالي وليس مخطط، مما يجب أن يتم تداركه خلال الفترة المقبلة لدعم الصناعة بشكل أكبر.