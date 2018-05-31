رئيس المعاهد الأزهرية: حددنا مصدر تسريب امتحان الفيزياء وأبلغنا الأجهزة الأمنية

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية تمكنت من تحديد مصدر تسريب أسئلة الفيزياء للقسم العلمي، بإحدى لجان الفيوم.

وأضاف عباس في تصريح لمصراوي، الخميس، أن غرفة العمليات تعاملت مع الأمر بشكل سريع، مشيرا إلى أن نشر أسئلة الفيزياء على "فيسبوك" تم بعد مرور نصف الوقت بربع ساعة.

وشدد رئيس قطاع المعاهد، على أن الأزهر الشريف مستمر في محاربة الغش بجميع أنواعه، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول نشر أسئلة الفيزياء على "فيسبوك".

وأدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة الفيزياء.

وتداول طلاب على صفحات التواصل الاجتماعي، بعض أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية الأزهرية، بعد نصف الوقت بربع ساعة.