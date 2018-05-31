البيئة تنظم إفطارا بمحمية وداى دجلة تحت شعار "هات فطارك وتعالى".. غدًا

القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة البيئة، للعام الخامس على التوالى غدًا الجمعة، بالتعاون مع مدرسة الصحراء لتعليم مهارات البقاء في البرية، إفطارا جماعيا بمحمية وادي دجلة بالمعادي، تحت شعار "هات فطارك وتعالي"، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بيوم البيئة العالمي واليوم العالمى للتنوع البيولوجي.

وتتضمن الاحتفالية عددا من الفعاليات قبل وبعد الافطار، علاوة على محاضرات تعريفية عن التنوع البيولوجي ويوم البيئة العالمي، وندوات عن مهارات العيش في الصحراء وشرح لبعض مبادئ مهارات البقاء في البرية المصرية والادوات و تجهيزات الرحلات البرية وكذلك عدد من الأنشطة الرياضية والكشفية والاستمتاع بالدراجات الجبلية بالمحمية والتصوير وغيرها من الانشطة.

وتطلق وزارة البيئة بمبادراتها السنوية للإفطار وسط أجواء الطبيعة عبر توجيه دعوة مفتوحة للجميع من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدعوة الشباب والأسر بتجهيز افطارهم والتوجه لمحمية وادى دجلة بالمعادى والدخول لمسافة 2 كم في عمق المحمية سيرا على الاقدام لتناول الإفطار في الطبيعة بعيدا عن الروتين اليومي والتكنولوجيا وتحت أضواء القمر في جو ساحر يمتد حتى ساعات الشروق.

يذكر أن هذا الحدث السنوى يتزامن مع مشاركة مصر العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يعقد هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي" وهو دعوة للحد من إستخدام البلاستيك المتزايد ﻷضراره على الطبيعة وحياتنا البرية للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي فى الوقت الذى يسعى العالم إلى إدماج مفاهيم التنوع البيولوجي بمختلف المجالات من خلال مؤتمر الاطراف 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي الذى تنظمه مصر شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.