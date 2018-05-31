تفاصيل جلسة أداء السيسي اليمين الدستورية أمام "النواب".. السبت

كتب- أحمد علي:

يعقد مجلس النواب، جلسة خاصة؛ صباح السبت المقبل، يؤدي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لتولي فترته الرئاسية الثانية، يحضرها جميع أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وشخصيات عامة.

وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد في جلسة خاصة السبت، 2 من يونيو 2018، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملًا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقًا للرسالة المرسلة من أمانة المجلس، لأعضاء البرلمان، فإنه سيسمح بدخول النواب من بوابة الدخول رقم 3 ابتدءًا من الساعة 6.30 حتى 9:30 صباحاً، ولن يسمح بالدخول بعد هذا الموعد.

كما شددت الأمانة على الأعضاء أن الدخول سيكون بغير سيارة أو سلاح شخصي أو تليفون محمول. وتبدأ المراسم باستقبال رئيس الجمهورية، من جانب هيئة مكتب المجلس وفي مقدمتهم الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.

ونظم الدستور أداء الرئيس لليمين الدستورية حيث جاء فى مادته 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يُعقد المجلس "جلسة خاصة" يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.

فيما تنص المادة 144 من الدستور على أنه: "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.