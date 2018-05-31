​الصحة: مصرع 4 مواطنين وإصابة 8 آخرين في حادث بالإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، وفاة 4 مواطنين وإصابة 8 أخرين في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" مع أتوبيس، بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي،محافظة الاسماعيلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات القصاصين المركزي، والإسماعيلية العام، وجامعة الإسماعيلية.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسر بقاع الجمجمة ونزيف، وكسور بالعمود الفقرى، والساق، والساعد، واشتباه نزيف داخلى بالصدر، مؤكداً أنهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.