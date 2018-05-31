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"الجامعات الخاصة" تعلن الحد الأدنى للتنسيق: طب 95% وهندسة 80% وصيدلة 89.5%

02:10 م الخميس 31 مايو 2018
"الجامعات الخاصة" تعلن الحد الأدنى للتنسيق: طب 95% وهندسة 80% وصيدلة 89.5%

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على شهادتى الثانوية العامة والثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والمقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2018/2019.

وأعلن المجلس -بحسب بيان لوزارة التعليم العالي-، الحدود الدنيا لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، موضحًا أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري بلغ 95%، وكليتي طب أسنان وعلاج طبيعي 90%.

فيما جاء الحد الأدنى لكلية الصيدلة 89,5 %، وكلية الهندسة 80%، كليات (الفنون التطبيقة، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية) 70%، (كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، واللغات والترجمة، والإعلام) 60%، وباقى الكليات55%.

تنسيق الجامعات الجامعات الخاصة تنسيق القبول بالكليات كلية الطب كلية الهندسة كلية الصيدلة

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