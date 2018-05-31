​مسؤول بالزراعة يكشف تفاصيل رفض شحنة القمح الروسي المصابة بالإرجوت

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، الخميس، تفاصيل رفض شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الشحنة محجوزة منذ يومين بميناء سفاجا وبعد إجراء تحليل لعينات الشحنة تبين أنها نسبة فطر الإرجوت بها بلغت 0.06% بينما الحد الأقصى المسموح به هو 0.05% طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتشريعات وزارة الصحة والحجر الزراعي.

وأكد أنه تم رفض الشحنة من قبل وزارة الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والوردات وإدارة الحجر الزراعي بعد غربلة الشحنة وفحص عينات السلامة الغذائية بها.

وتعد النسبة الأقصى التي يسمح بها استيردها 0.05% حيث يتم غربلة الشحنة وأخذ عينات للتأكد من سلامتها، وفي حالة سلامتها 100%، يتم الموافقة عليها.

وقال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة في وقت سابق اليوم، إن مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به.