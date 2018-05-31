وزير خارجية الأردن يصل القاهرة للقاء شكري

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الخميس، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات لإجراء مباحثات مع نظيره سامح شكري.

زأنهى وزير الخارجية الأردني، إجراءات الوصول من إستراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة القادمة من عمان، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأردني خلال زيارته سامح شكري لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عدد من القضايا المشتركة.

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