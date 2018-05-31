 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ رامز جلال

وزير خارجية الأردن يصل القاهرة للقاء شكري

01:24 م الخميس 31 مايو 2018
وزير خارجية الأردن يصل القاهرة للقاء شكري

أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الخميس، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات لإجراء مباحثات مع نظيره سامح شكري.

زأنهى وزير الخارجية الأردني، إجراءات الوصول من إستراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة القادمة من عمان، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأردني خلال زيارته سامح شكري لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عدد من القضايا المشتركة.

اقرأ أيضًا:

خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"

مطار القاهرة وزير خارجية الأردن سامح شكري أيمن الصفدي

الخبر التالى:

بروتوكول بين "التموين" ومحافظة السويس لإقامة منطقة تجارية كبرى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان