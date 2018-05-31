تسريب أجزاء من امتحان فيزياء الثانوية الأزهرية.. وشومان: محاولة بائسة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن هناك محاولات بائسة لاختراق امتحانات الشهادة الثانوية وتسريب نماذج الامتحانات، مستطردًا: "لكنها لن تفلح".

وأضاف شومان في تصريحات له الخميس: "بعد الفشل الذريع لصفحات الغش في اختراق امتحانات الثانوية الأزهرية، وفشل وعودها للطلاب المتعاملين معها، واستخدام حيل لخداع الطلاب، كنشر بعض حلول لتدريبات من دروس خصوصية، أو نشر نماذج قديمة لأوراق الأسئلة، لجأت تلك الصفحات اليوم لنشر نموذج لورقة أسئلة الفيزياء غير مكتمل بعد نصف الوقت بربع الساعة".

وأوضح وكيل الأزهر "النموذج المنتشر في الغالب تمكن أحد الطلاب من الخروج به من إحدى لجان محافظة الفيوم".

وأدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة الفيزياء.

ونشر بعض الطلاب، على صفحات التواصل الاجتماعي، بعض أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية الأزهرية، بعد نصف الوقت بربع الساعة.