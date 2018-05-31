وزير البيئة يشارك في الحوار الأول لدمج التنوع البيولوجي في الزراعة بروما

القاهرة- أ ش أ:

توجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إلى العاصمة الإيطالية روما ، للمشاركة في الشق رفيع المستوى للحوار الأول للمنتفعين المتعددين لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات الزراعية بإيطاليا، والذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس-، أن الاجتماع يعد أحد أنشطة التوجه نحو تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية، حيث يجمع بين عدد من الوزراء والخبراء وأصحاب المصلحة من قطاعات الزراعة والبيئة والغابات ومصايد الأسماك، لتحديد مجالات العمل المشترك في وضع أساليب متكاملة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ، دعماً لأهداف التنمية المستدامة.

وسيتم خلال هذا الحوار التعرف على الوضع الحالي لجهود تعميم التنوع البيولوجي في مجال الزراعة، وتبادل الخبرات وتسهيل المعلومات والبيانات ذات الصلة، وأفضل الممارسات، والنظر في برنامج عمل الفاو المستقبلي بشأن تعميم التنوع البيولوجي.

ويعد دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة من الموضوعات التي يناقشها المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث تتولى مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر عالمي في مجال البيئة.​