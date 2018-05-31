جامعة القاهرة تحتل صدارة الجامعات المصرية في تصنيف "CWUR"

كتب- محمد قاسم:

تلقى د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا بما حققته جامعة القاهرة من تقدم قي ترتيبها في التصنيفات العالمية لأفضل الجامعات، حيث دخلت الجامعة لأول مرة ضمن 500 جامعة في تصنيف "CWUR" لعام 2018، واحتلت صدارة الجامعات المصرية والمرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوي العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التصنيف يعبر عن المجهودات التي تبذلها الجامعة من حيث الاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي في كبري المجلات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالباحثين والنشر الدولي من خلال زيادة ميزانية البحوث بشكل دوري، خاصة أن ترتيب الجامعة جزء اصيل من تحول جامعة القاهرة نحو جامعة الجيل الثالث.

وأكد الخشت، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للكلية التي تستطيع الدخول ضمن أفضل 100 في التخصصات العلمية المختلفة، مشيراً إلى أن ادارة الجامعة لديها خطط ورؤي طموحة للوصول إلى أبعد نقطة في تحسين ترتيب الجامعة بين جامعات العالم على مستوي كافة التصنيفات.

ويعتمد تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات في ترتيب أفضل 1000 جامعة في العالم، تمثل البحث العلمي فيها نسبة 70%، وهي جودة التعليم، وتوظيف الخريجين والمناصب التي يشغلونها خريجي الجامعة، إلى جانب جودة أعضاء هيئة التدريس وتقاس بعدد الخريجين الجامعيين الذين فازوا بجوائز دولية كبرى، بالإضافة إلى مخرجات البحث، وتقاس بالعدد الإجمالي للأوراق البحثية المنشورة، وأيضًا الأبحاث العلمية ذات الجودة المرتفعة، وتقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في أعلى قائمة الدوريات العالمية وكذا التأثير وتقاس بعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، وأيضًا الاستشهادات، وتقاس بعدد الأوراق البحثية ذات الاستشهادات المرتفعة.

ووجه الخشت الشكر لكل القيادات واعضاء هيئة التدريس والباحثين على جهودهم المتميزة في تحقيق التقدم العالمي للجامعة؛خاصة وان جامعة القاهرة تقدمت على جامعات اوربية وامريكية ذات وزن دولي.