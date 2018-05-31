مؤشر البحث العلمي: نشر ١٨ ألف بحث دولي.. وجامعة القاهرة في المرتبة الأولى

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

أعلن مؤشر البحث العلمي لشهر مايو الحالي، نشر ١٨ألفا و ٧٢٢ بحثا دوليا من خلال الباحثين المصريين خلال عام 2017، وفقاً لقاعدة البيانات العالمية SCOPUS.

وأشار المؤشر إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً بعدد 3507 أبحاث، تليها جامعة عين شمس بـ 1961 بحثا ، ثم في المرتبة الثالثة المركز القومي للبحوث بـ 1822 بحثا.

وأوضح أنه بالنسبة إلى معدل النشر بالنسبة إلى عدد الباحثين ، فقد جاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الأولى بمعدل 5.1 بحث لكل باحث ، ثم جامعة السويس بمعدل 0.38 بحث لكل باحث ، ثم جامعة المنصورة 0.28 بحث لكل باحث ، بينما جاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المرتبة الأولى للمراكز البحثية بمعدل 0.76 بحث لكل باحث ، يليها مركز بحوث وتطوير الفلزات بمعدل 0.68 بحث لكل باحث ، ثم معهد بحوث البترول بمعدل 0.57 بحث لكل باحث.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر ، بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.