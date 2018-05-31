"مطار القاهرة": عروض القوات الجوية لم تؤثر على حركة الإقلاع والهبوط

كتب- طه عبيد:

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، الخميس، أن حركة الإقلاع والهبوط بالمطار لم تتأثر داخل صالات السفر والوصول بالعروض الجوية، التي قدمتها القوات الجوية وشهدتها سماء القاهرة والجيزة واستمرت لمدة لا تتجاوز الـ30 دقيقة.

وأضافت المصادر: "تم التنسيق بين المطار والقوات الجوية، قبل تنفيذ العروض بـ 48 ساعة، وتم عمل إعلان طيارين لمنطقة المطار، وإبلاغ شركات الطيران العاملة، واختيار الوقت المناسب الذي ليس بِه أي كثافة تشغيل، لتنفيذ تلك العروض الجوية".

أوضحت المصادر، أنه تم التنسيق بشأن جميع البيانات المتعلقة بالعروض من مستوى الارتفاع فوق المطار، والطريق الجوي وعدد الطائرات، مثشيرة إلى أن العروض الجوية استمرت مدة لم تتجاوز الـ30 دقيقة، ولم تؤثر على حركة الطائرات، لافتًا إلى أن الحركة "مستقرة" وتسير وفق جداول التشغيل.​