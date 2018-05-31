رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ84

كتب- مصطفى علي:

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة لكافة الإعلاميين في عيدهم الـ84، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم، في ذكرى اليوم الذي انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة" لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934، لتعلن بذلك ميلاد الإذاعة المصرية الرسمية.

وقال زين، في بيان الخميس، إن الإذاعة المصرية منذ انطلاقها وهي تشكل وعي المصريين وتغذى وجدانهم، فكانت ديوانًا لأفراحهم وأحزانهم وفنونهم، حيث حملت الإذاعة كل أنواع البرامج من فنية ودينية وثقافية، لتصل للجميع في مختلف مدن وقرى مصر.

وأكد أنه "يقع على عاتق أبناء الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة لتقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي وينير العقول ويعلي من قيم مجتمعنا، نقدم إعلاماً يتمتع بحرية الرأي والتعبير ولكن بمسئولية كاملة، إعلاماً يواجه التطرف والعنف ويصحح المفاهيم المغلوطة، إعلاماً يساند جهود التنمية والاستقرار في مصرنا الغالية".

وأضاف زين "يتطلب ذلك تكاتف أبناء الهيئة الوطنية للإعلام لبذل المزيد من الجهد لتطوير العمل الإعلامي بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف".