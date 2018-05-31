غضب بلجان "الحديد والصلب" بعد تأخر المندوبين في الانتخابات العمالية- صور

إقبال كثيف على لجان الانتخابات العمالية بمؤسستي اﻷهرام وأخبار اليوم

كتبت- مروة شوقي:

أعرب عدد من العاملين بشركة الحديد والصلب، عن غضبهم من تأخر فتح لجان الانتخابات العمالية، المقررة في التاسعة صباحاً، لعدم وصول مندوبي القوى العاملة بالشركة حتى الآن.

وتجري اليوم المرحلة الثانية من انتخابات تشكيلات المنظمات العمالية، للدورة النقابية 2018/2022.

وتوافد العاملون على مقار اللجان، والبالغ عددها 8 لجان لاختيار رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، و8 لجان لاختيار ممثلي مجلس إدارة الشركة.

وتبلغ القوى الصوتية بالشركة نحو 7 آلاف عامل، يختارون من بين 99 مرشحًا للجان النقابية.

وتجرى انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين في 13 قطاعًا هي: (الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم".