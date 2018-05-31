رئيس جامعة الأزهر يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "هواوي" العالمية

كتب- محمود مصطفى:

كرم الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طلاب كلية هندسة، المشاركين في التصفيات النهائية بمسابقة هواوي العالمية لمهارات تكنولوجيا المعلومات (Huawei ICT Skill Competition)، والتي جرت مؤخرًا بجمهورية الصين الشعبية، وفاز فيها الفريق المصري بالمركز السابع على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مشرفة ومضيئة في جميع التخصصات والمجالات، وهم القدوة التي تحمل الفكر المستنير وترسخ قيم التسامح والاعتدال داخليًا وخارجيًا، موضحا أن حرصه الدائم على تكريم أبنائه المتفوقين تأكيدا لقيمة العلم وأثره الطيب في نهضة الوطن.

وأضاف في بيان له الخميس، أن تفوق أبنائه وتقلدهم الأوسمة والمراكز المتقدمة محليًا وعالميًا هو رد جامعة الأزهر العملي على من ينادي بفصل الكليات النظرية عن العملية، وهو برهان لا يقبل الشك أن الأزهر كما نجح في الكليات الشرعية والنظرية فهو أيضا قد نجح في الكليات العملية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل يوسف، مدير وحدة التدريب بكلية الهندسة بالقاهرة جامعة الأزهر، أن هذه هي المشاركة الأولى لمصر بمسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات، والتي يتم تنظيمها الشركة منذ ١٥ عاما.

وأضاف: "شركة هواوي توجهت منذ فترة إلى الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لدعوة الطلاب المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات للاشتراك في المسابقة، بعدها عقد قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة بالأزهر امتحان داخلي مبدئي لاختيار الطلاب المؤهلين للاشتراك بالمسابقة، وقد نجح 12 طالبًا من القسم".

وتابع يوسف: "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، عقد امتحان نصف نهائي على مستوى الجامعات المصرية بمقر جامعة بدر، وضمت هذه المرحلة 112 طالبًا على مستوى الجمهورية، وقد فاز بها ١٥ طالبًا بينهم ٦ طلاب من جامعة الأزهر وحدها، و٩ آخرين من باقي الجامعات المصرية".