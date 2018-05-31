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ضبط طالب بـ"هندسة الزقازيق" يؤدي الامتحان مكان آخر في الثانوية الأزهرية

12:00 م الخميس 31 مايو 2018
ضبط طالب بـ"هندسة الزقازيق" يؤدي الامتحان مكان آخر في الثانوية الأزهرية

الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الخميس، لجان امتحان معهد 6 أكتوبر بنيين، وذلك للاطمئنان على سير امتحان الفيزياء للقسم العلمي.

وأثناء تفقد رئيس القطاع، تم ضبط طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق يؤدي الامتحان مكان طالب آخر، وتم التحفظ على الطالب وتسليمه لقوات الشرطة لإتخاذ الإجراءات المناسبة، وقرر رئيس القطاع إلغاء بقية الامتحانات للطالب.

وتفقد رئيس قطاع المعاهد، معهد فتيات 6 أكتوبر، الذي يضم معاهد: 6 أكتوبر، ومعهد فتيات زايد، ومعهد الهدى الخاص، ومعهد الحصري الخاص، الذي يضم 11 لجنة علمي و8 لجان أدبي، لمتابعة سير امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي.

الثانوية الأزهرية صالح عباس امتحان الفيزياء جامعة الزقازيق كلية الهندسة ضبط طالب

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