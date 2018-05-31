فوز لجنة العاملين بالقومية للأسمنت بالتزكية في المرحلة الثانية للانتخابات العمالية

كتبت-مروة شوقي:

فازت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت بالتزكية في المرحلة الثانية للانتخابات العمالية للدورة النقابية 2018-2022 التي تجرى الخميس.

وتقدم للترشح لعضوية اللجنة 35 مرشحًا من العاملين بالشركة، تم استبعاد 24 من بينهم وتبقى 11 مرشحًا، فيما ترشح على رئاسة النقابة مرشحين اثنين، ولكن تم استبعادهما.

وأخطرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، مندوب اللجنة بالشركة بفوز 11 مرشح بالتزكية، وسيتم اختيار الرئيس من بينهم.

وضمت قائمة المرشحين الـ11 الفائزين، محمد رشاد سالم، عبد الفتاح سالم إسماعيل، أحمد محمد أحمد زكريا، رمضان عبد السلام محمد، قدري أحمد مراد عبد الصمد، نبيل حسن عبد اللاه، أحمد علي سيد أحمد، محمد حسني أبو المعاطي حسن، أيمن محروس سيد، أسامة عبد الله السيد محمد، وعبد الحفيظ موسى محمد.

فيما يصوت الناخبون بالشركة اليوم، على اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الشركة من بين، جمال حسن على حسين، حسن عبد الفضيل حمزة سليمان، رسلان محمد حسني إبراهيم، رمضان سيد حسن عبد الواحد، ومصطفى فاروق عبد المنعم، وذلك لاختيار اثنين منهم.