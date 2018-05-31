بالشروط.. الإسكان تعلن بدء سحب كراسات حجز وحدات "سكن مصر".. الأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الخميس، بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" الأحد 3 يونيو المقبل.

وذكر مدبولي في بيان له، أن فتح باب الحجز سيتم في 8 مدن جديدة هي:(القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية.

وأكد أن التسليم سيتم خلال 18 شهراً، ويتم سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، خلال أوقات العمل الرسمية.

وأوضح مدبولي، أن الحجز ودفع المقدمات يبدأ يوم الثلاثاء 24 يوليو حتى الخميس 16 أغسطس، طبقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً بكراسة الشروط، مضيفاً أن الوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، ومواقع الوحدات متاحة بالموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

وعن الشروط، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.