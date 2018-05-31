قرار جمهوري بعزل وكيل هيئة النيابة الإدارية من وظيفته

القاهرة- مصراوي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزل هشام رشاد محمد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

وجاء بالقرار الذي حمل رقم 228 لسنة 2018، بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 أبريل الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.