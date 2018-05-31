باب الحديد تحتفل بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر في حارة زويلة

القاهرة (أ ش أ):

تحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام، وبحضور لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.