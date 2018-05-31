​نقابة المهندسين تشكل لجنة لتفعيل بروتوكول التعاون مع منظمة الخرسانة الأمريكية

كتب- محمد عبدالناصر:



شكلت نقابة المهندسين المصرية، لجنة لتفعيل الشراكة مع منظمة الخرسانة الأمريكية والتي وقعتها في يناير الماضي على ضوء البعثة المصرية لمعرض عالم الخرسانة WOC والمقام في الوﻻيات المتحدة الأمريكية، وهو المعرض الأشهر في مجال الخرسانة.

وتتشكل اللجنة من الدكتورة أميمة أحمد رئيسا والمهندس ثروت كمال مقررا وعضوية كلا من: الدكتور ماير جرجس والدكتورة رشا محمد والدكتور باسم باهي المهندس شهير شوقي.

وأبرمت منظمة الخرسانة الأمريكية ACI اتفاقية شراكة دولية مع نقابة المهندسين المصرية لتبادل الخبرات الفنية في مجال اكواد البناء بهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال التبادل المشترك للخبرات التقنية.

وأشارت المنظمة أنها تبدى اهتماما كبيرًا للعمل والتعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الهندسة حول العالم.

وقال المهندس ثروت كمال مقرر اللجنة، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن البرتوكول يهدف الى زيادة نقل الخبرات اﻻجنبية ومتابعة الأحدث عالميا فيما يتعلق باﻻكواد الهندسية وتنفيذها بالسوق المصري الى جانب تاهيل وتدريب لعدد من المحاضرين في امريكا من خلال هيئة الخرسانة لتقديم كورسات داخل نقابة المهندسين للطلبة والمتخصصين وعمل عضويات للمهندسين المصرين والتي توفر له الأحدث في الأكواد والحصول عليها بسعر مخفض.

أما في العام الماضي، أبرمت منظمة الخرسانة اﻻمريكية اتفاقاً مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير قانون البناء الخليجي، والذي يشير إلى أن منظمة الخرسانة اﻻمريكية مصدر هام ومتزايد للمعرفة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أوضح ماير جرجس عضو اللجنة أن نشر ثقافة الكود اﻻمريكى يساهم في تيسير التعامل مع الشركات العالمية العاملة في مصر الى جانب مساعدة المهندسين المصريين للعمل في الدول الخارجية خاصة ان معظم دول الخليج تعتمده في مشروعاتها.

لفت إلى أن بعض كليات الهندسة ببعض الجامعات الخاصة والدولية في مصر تعتمد على الكود اﻻمريكى على خلاف الجامعات الحكومية والتي يتطلب تأهيل خريجيها من خلال كورسات متعددة.

وكما اكدت الدكتورة اميمة أحمد رئيس اللجنة ان هذه اللجنة مشكلة خصيصا لتنظيم الاستفادة القصوى للمجتمع الهندسي في مصر بما يتوافق مع احتياجات السوق والمواد الخام المتوفرة والعمالة والتي تختلف تماما عن اليات السوق الدولي.

وجديرا بالذكر انه تم توقيع البروتوكول بتمثيل كلا من د.اميمة احمد وم.ثروت كمال مع الجانب الاجنبي وتمثيل من السفارة الامريكية في مصر كلا من ا.رانيا شوقي و ا. طارق الخضري وايضا في وجود م.ماير جرجس ود.رشا محمد ود.باسم باهي من ضمن افراد البعثة بمعرض الخرسانة WOC.