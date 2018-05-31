برلماني يطالب الحكومة بتأجيل قرار رفع أسعار الوقود

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب يوسف الشاذلي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص نية الحكومة لرفع أسعار الوقود في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن أعباء المواطنين تزايدت كثيراً في الفترة الأخيرة ولا تتحمل رفع أسعار الوقود.

وأوضح النائب في طلبه، أن رفع أسعار الوقود في الوقت الحالي سيتسبب في رفع أسعار السيارات الأجرة، بالإضافة إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة لرفع سيارات نقل البضائع أسعار النقل، مؤكداً على ضرورة ألا تكون الزيادة التي سيتم تطبيقها مبالغ فيها أو أن يتم تأجيلها في الفترة الحالية، خاصة بعد رفع أسعار تذاكر المترو وتطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء المتوقعة في يوليو القادم.

وأكد النائب أن المواطنين تحملوا فوق طاقتهم خلال الفترة الماضية زيادات، وأي تطبيق لوزيادة جديدة سيكون قرار في وقت خاطيء، مطالباً الحكومة بالبحث عن طرق أخرى لتوفير موارد مالية للدولة بعيداً عن رفع الأسعار أو تطبيق زيادات.