نائبة تكشف أبرز ملامح تقرير البرامج والأداء حول موازنات 16 وزارة

كتب- محمد نصار:

كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، عن ملامح تقرير اللجنة عن موازنات الـ 16 وزارة التي تطبق موازنة "البرامج والآداء"، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 3 يونيو المقبل.

وقالت سيلفيا، في بيان لها، إن التقرير يحتوي على بيان مفصل بتاريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الوزارات، ومقترح زمني لموعد التطبيق الشامل لموازنة البرامج والآداء.

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أن التقرير يحتوي على تقييم الموازنات البرامج والآداء الخاصة بالوزارات الـ 16، وهي "الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية".

وأشارت سيلفيا نبيل، إلى أن تقييم اللجنة ليس فنيا بالدرجة الأولى، لأن التقييم الفني قامت به بعض اللجان الفرعية وهي "الصناعة، والتعليم، والاتصالات، والخطة والموازنة" كل فيما يخصه وقدموها إلى اللجنة.

ولفتت سيلفيا نبيل، إلى أن التقرير، يشمل تفاصيل موازنة البرامج والآداء التي قدمتها وزارة التنمية المحلية لـ 23 محافظة، كما يحتوي على الربع الأول والثاني لموازنة السنة المالية "2017-2018".

وأشارت إلى أن هذا التقرير سيكون الملحق الثالث بتقرير الموازنة العامة بالبرلمان، والملخص الخاص به سيكون ضمن التقرير العام للموارنة.​