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مدير عام منظمة العمل الدولية: قدمنا 21 مليون دولار دعمًا فنيا لمصر

12:55 ص الخميس 31 مايو 2018
مدير عام منظمة العمل الدولية: قدمنا 21 مليون دولار دعمًا فنيا لمصر

مدير عام منظمة العمل الدولية ووزير القوي العاملة م

كتبت-مروة شوقي:

أشاد جاى ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بالتطورات الايجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما تنظيم الانتخابات النقابية العمالية.

ورحب مدير عام منظمة العمل الدولية بتطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر، مؤكدا استعداد المنظمة للتعاون الكامل مع مصر -بحسب بيان صادر لوزارة القوى العاملة.

وأشار إلى أن برنامج التعاون الفني بين المنظمة ومصر بلغ 21 مليون دولار، ومن أهم الموضوعات التى يشملها البرنامج تشغيل الشباب وتطوير المؤسسات.

وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد عرض خلال لقائه بريدر، عددا من النقاط التى تحققت في الفترة الماضية في مصر، مشيرا إلي زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة من 12% في العام الماضي إلي 10.6 % في العام الجاري، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى مدروسة نحو استقرار العمل ومصالح العمال.

وقدم سعفان، للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، هدية تذكارية تعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.​

جاى ريدر منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي جنيف

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