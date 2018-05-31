"الزراعة" تدرس مراقبة مزارع الخضروات والفاكهة لتفادي حظر التصدير

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة تدرس مقترح يسمح لشركات الخاصة بالمراقبة على مزارع الخضراوات والفاكهة التي تقوم بالتصدير خارج البلاد.

وقال العطار في تصريحات لمصراوي، إن المقترح لايزال يخضع للدراسة حتى الآن، مؤكدًا أن في حالة الانتهاء من دراسة المقترح أو الموافقة عليه فإن تلك الشركات ستعمل تحت إشراف الحجر الزراعي، بهدف تطبيق الاشتراطات التصديرية وتفادي حظر التصدير.

وأكد أن المقترح يتضمن تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التي يتم تصديرها بدءا من المزارع والمحطات مرورا بمراكز التعبئة المعتمدة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نظمت اجتماعًا أمس الأربعاء برئاسة الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومشاركة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا" لتطوير وتنمية الصادرات البستانية، لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة.