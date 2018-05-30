ماسبيرو يحقق في خطأ إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق بالإسكندرية

كتب- مصطفى علي:



كلفت الإذاعية نادية مبروك ابوالعلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية بماسبيرو، بإعداد تقرير حول ملابسات الخطأ الذي حدث بإذاعة الإسكندرية المحلية وتسبب في إذاعة آذان المغرب اليوم قبل موعده بحوالي سبع دقائق الأمر الذي أثار استياء المستمعين وتربك الكثيرين من الصائمين الذين يفطرون على آذان الإذاعة.

وكانت نادية مبروك رئيس الإذاعة، اتصلت بإيمان فتح الله مدير عام إذاعة الاسكندرية لمعرفة ملابسات الخطأ المهني الذي وقع على الهواء، وكلفت رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية بإعداد تقرير حوله تمهيدا لإحالة فريق العمل للتحقيق لمعرفة الشئون القانونية لمجازاة المتسبب في هذا الخطأ الفادح.

يذكر أن فريق عمل فترة الافطار بإذاعة الإسكندرية قد أذاع اذان المغرب قبل موعد بسبع دقائق ولم ينتبه أحدهم الخطأ الذي حدث ليتم الاعتذار عنه والمعروف أن مسئولية إذاعة المواد الإذاعية تقع على عاتق فني الصوت ومذيع الفترة ومخرج التنفيذ والذين لم ينتبهوا جميعا للخطأ.