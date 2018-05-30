 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ رامز جلال

كنيسة العذراء بحارة زويلة تحتفل غدًا بذكرى دخول السيد المسيح مصر

10:53 م الأربعاء 30 مايو 2018
كنيسة العذراء بحارة زويلة تحتفل غدًا بذكرى دخول السيد المسيح مصر

كنيسة العذراء بحارة زويلة

القاهرة- أ ش أ:

تحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة "زويلة" مساء غد الخميس بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ، تحت رعاية قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام وبحضور لفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض يضم عددا من الأيقونات الأثرية التى يتم من خلالها توثيق تاريخ الكنيسة ورحلة العائلة المقدسة خلال الإحتفالية، كما يتم توزيع الهدايا التذكارية وتكريم عدد من المسئولين.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

القاهرة كنيسة السيدة العذراء مريم حارة زويلة ذكرى دخول السيد المسيح مصر وزارة الآثار وزارة السياحة المجلس الأعلى للإعلام

الخبر التالى:

ماسبيرو يحقق في خطأ إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان