كنيسة العذراء بحارة زويلة تحتفل غدًا بذكرى دخول السيد المسيح مصر

القاهرة- أ ش أ:

تحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة "زويلة" مساء غد الخميس بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ، تحت رعاية قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام وبحضور لفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض يضم عددا من الأيقونات الأثرية التى يتم من خلالها توثيق تاريخ الكنيسة ورحلة العائلة المقدسة خلال الإحتفالية، كما يتم توزيع الهدايا التذكارية وتكريم عدد من المسئولين.