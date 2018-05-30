 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ رامز جلال

بالصور- نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل إفطار قناة "ten"

10:27 م الأربعاء 30 مايو 2018
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة
  • عرض 58 صورة

كتب- هاني رجب:
تصوير- محمود عبدالناصر:

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار قناة ten" الذي أقيم داخل أحد الفنادق بمدينة ٦ أكتوبر.

كان ضمن الحضور المخرج محمد فاضل وحرمه الفنانة فردوس عبد الحميد ويوسف ابوداود وعدد كبير من أسرة القناة وكبار الإعلاميين والصحفيين.

قناة Ten محمد فاضل فردوس عبد الحميد يوسف ابوداود

الخبر التالى:

​سفير الاتحاد الأوروبى: مصر شريك حقيقي لنا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان