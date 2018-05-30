بالصور- نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل إفطار قناة "ten"
10:27 م الأربعاء 30 مايو 2018
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كتب- هاني رجب:
تصوير- محمود عبدالناصر:
شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار قناة ten" الذي أقيم داخل أحد الفنادق بمدينة ٦ أكتوبر.
كان ضمن الحضور المخرج محمد فاضل وحرمه الفنانة فردوس عبد الحميد ويوسف ابوداود وعدد كبير من أسرة القناة وكبار الإعلاميين والصحفيين.
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