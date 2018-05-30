بالصور- نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل إفطار قناة "ten"

الإسكان: طرح تنفيذ إحلال وتجديد 350 مسكنًا في النوبة

كتب- هاني رجب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار قناة ten" الذي أقيم داخل أحد الفنادق بمدينة ٦ أكتوبر.

كان ضمن الحضور المخرج محمد فاضل وحرمه الفنانة فردوس عبد الحميد ويوسف ابوداود وعدد كبير من أسرة القناة وكبار الإعلاميين والصحفيين.