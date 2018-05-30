انفراد- وزير التموين بعد قضية الرشوة: الواحد يشك بصوابع إيديه ولا إيه؟

أجرى الحوار- محمد عمارة وعايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أول حوار له بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على قيادات بالوزارة، إنه يشعر بـ"الصدمة".

وأضاف لمصراوي، مساء الأربعاء: " طبيعي، لما يكون حصل دا من ناس بتشتغل معاك، وتعطيها كل الثقة، ولا بد أن يأخذ التحقيق مجراه، طبعا المواطن البسيط مصدوم، ما بالك بالوزير "الواحد يشك في صوابع إيديه ولا إيه؟".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت أمس، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

وإلى نص الحوار..

بماذا تعلق على قضية الفساد، التي ضبط فيها قيادات من داخل الوزارة؟

معلش، إيه القصة اللي في الوزارة؟ هي في الوزارة ولا في الشركة القابضة؟

القضية ضمت رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقيادات في الوزارة.

طيب، إيه دخل الوزارة؟، ولا موظف من دول في الوزارة.

حتى محمد سويدي، المستشار الإعلامي وممدوح رمضان، المتحدث الرسمي؟

الأول صحفي في روزاليوسف، والتاني صحفي من الجمهورية، هل هم موظفين في الوزارة؟

طبعا مش موظفين، لكنها تمس الوزارة بشكل عام.

بعد إذنك، هل محمد سويد، أو ممدوح رمضان، "موظفين" في الوزارة، هل اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة، موظف في الوزارة؟ هل مدير مكتبه موظف في الوزارة؟ الوزارة لا تمت لهذا الأمر بصلة، إحقاقا للحق، موظفين الوزارة ليس لهم شأن بهذا الأمر، منظلمش ديوان عام الوزارة ولا مديريات التموين، لما نقول الوزارة يعني الديوان والمديريات.

هل ستعين "بديل" لرئيس الشركة؟

لا، مفيش حاجة اسمها تعيين، العملية هي إن التحقيق يأخذ مجراه، والشكر كل الشكر للرقابة الإدارية، على المجهود الذي تبذله، ويجب أن ننتظر لحين انتهاء التحقيقات، وتظهر الحقيقة، ويسود القانون، والرئيس السيسي ينادي بذلك "مفيش حد كبير على القانون".

المجتمع له كل الحق أن يعلم الحقيقة، والحق يقال، الشكر موجه لهيئة الرقابة الإدارية على المجهود المبذول لحماية الصالح العام، وبالتالي حين يتم وضع هذا الأمر في سياقه الطبيعي، فهو يخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الموضوع يجب أن ينظر إليه بهذه الصورة، مش عشان بدافع عن مفتش تموين أو رئيس رقابة، لكننا نضع العناوين في إطارها، وحين نزج بوزارة التموين بهذا الشكل، أمر غير دقيق.

وتشعر بصدمة على المستوى الشخصي؟

طبيعي، لما يكون حصل دا من ناس بتشتغل معاك، وتعطيها كل الثقة، ولا بد أن يأخذ التحقيق مجراه، طبعا المواطن البسيط مصدوم، ما بالك بالوزير "الواحد يشك في صوابع إيديه ولا إيه؟".

"مفيش حد خارج نطاق القانون"، يجب أن نركز على هذه الرسالة، بحيث إن الناس البسيطة تطمئن، إن عندها نيابة وعندها قضاء ورقابة، والناس دي لو عملت حاجات كويسة في وقت من الأوقات، لا بد أن تأخذ عقابها إذا ثبتت الاتهامات الموجهة إليهم.

البعض يقول إن القضية المشار إليها كانت سببا في أزمة الأرز؟

لا، طبعا، مفيش علاقة.

لكن بعض الناس تردد عبارات "حاميها حراميها".

لا نستمع لمثل هذه الأمور، موضوع الأرز حدث بسبب تقليل المساحات المزروعة "السلع بتغلى بطبيعتها بمرور الوقت"، ولذلك قلت اتخذنا إجراءات لمواجهة ذلك خاصة قبل شهر رمضان الكريم "عشان سعره ميولعش، والحمدلله موفرين الأرز بأسعار مناسبة للجميع".

وهل تشهد الوزارة ارتباكا بعد القضية؟

بعض الناس نقلت الحقيقة، والبعض يحاول تصفية حسابات قديمة، أغلب الصحف كتبت حقيقة ما حدث، وبعض الناس بتركب حاجات على حاجات، لازم كلنا نعرف إننا بنغلط، ونراعي الدقة في الكلام حتى لا ننقل صورة غير حقيقية، وتؤثر بالسلب.

هل تنوي إجراء حركة تغييرات في الوزارة والشركات التابعة لها؟

لا، ليس هناك أي نية، أصدرت قرارا بتفويض اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة بتسيير عمل الشركة والقيام بالأعمال، وهذا أمر طبيعي لحين وضوع الحقيقة "اوعى تعاقب حد بحد تاني".

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