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الليلة.. اجتماع "حاسم" لغرفة الإعلام المرئي والمسموع

07:30 م الأربعاء 30 مايو 2018
الليلة.. اجتماع "حاسم" لغرفة الإعلام المرئي والمسموع

اجتماع سابق لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع

كتب - مصطفى علي

تعقد غرفة صناعة الإعلام المسموع والمرئي اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم، بحضور مالكي ورؤساء مجالس إدارات المحطات الفضائية، لاتخاذ قرارات وصفها بعض أعضاء الغرفة بـ"المصيرية".

وعلم "مصراوي" أن الدعوة للاجتماع الذي سيعقد الساعة العاشرة مساءً، بأحد الفنادق الكبرى وسط القاهرة، جاءت بشكل مفاجئ في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر مطلع لـ"مصراوي"، أن الاجتماع سيناقش التغيرات الأخيرة في ملكية عدد من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية بهدف تحقيق التوازن في السوق.

وقال المصدر، الاجتماع يعد "اجتماع أزمة"، وربما يتخذ الأعضاء قرارات "حاسمة" تتعلق بمستقبل الفضائيات وشركات الإعلانات الكبرى.

وأضافت المصادر، أن الدعوة للاجتماع تم توجيهها لأصحاب ومالكي المحطات الفضائية وشركات الإعلانات وليس لمن ينوب عنهم، وهو ما يشير إلى أهمية الاجتماع، والقرارات التي سيتخذها الأعضاء.

وكانت أنماط الملكية في المحطات الفضائية وشركات الإعلانات المصرية شهدت تحولات متتالية خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى حدوث تغيرات في السوق، خصوصاً في النصف الأول من شهر رمضان.

غرفة صناعة الإعلام المسموع والمرئي المحطات الفضائية الإعلام الوكالات الإعلانية

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