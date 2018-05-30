​مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للمجلس عصر الأربعاء، أنه وافق على اعتبار مشروع المدينة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة السادات من المشروعات القومية.

كما وافق المجلس، مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى لمواجهة المتطلبات الحتمية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بقيمة 70 مليار جنيه.

ووافق المجلس على اعتبار مشروع المدينة الفضائية المصرية من المشروعات القومية، وذلك فى ضوء الاهتمام باقامة مراكز تعمل فى مجال تكنولوجيا الفضاء وبناء الاقمار الصناعية.

وجرت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.

كما وافق مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاختيار شركة إدارة كبرى لادارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصرى الكبير وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، وذلك تزامناً مع قرب موعد افتتاح المرحلة الاولى للمتحف.