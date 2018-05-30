 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ رامز جلال

جامعة القاهرة توافق على إنشاء مركز قياس قدرات الطلاب.. وتجديد "المسلة"

06:05 م الأربعاء 30 مايو 2018
جامعة القاهرة توافق على إنشاء مركز قياس قدرات الطلاب.. وتجديد "المسلة"

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

وافق مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الأربعاء، على إنشاء مركز القياس والتقويم بهدف قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم واتجاهاتهم، والتحصيل العلمي لديهم.

وأكد محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على ضرورة أن تقيس الامتحانات القدرة علي الفهم والتحليل وقياس القدرات العليا للتفكير المجرد والقدرة علي حل المشكلات.

وأشار الخشت إلى أن سؤال حل المشكلات جاء بطرق وانماط متنوعة لتدريب الطلاب على التفكير العلمي في مواجهة المشكلات من خلال جمع المعلومات ووضع فروض وسيناريوهات لإختيار الفرض الأنسب لحل المشكلة، مضيفاً أن الجامعة تعمل في عدة إتجاهات لتطوير العملية التعليمية ونظم الامتحان.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على إعداد جداول الكترونية لمعرفة الطلاب المحتمل إصابتهم بفيروس سي من عدمه، وكذلك الذين لم يتقدموا لإجراء الاختبار، وذلك في إطار سعي الجامعة للقضاء علي فيروس سي.

وفي سياق آخر وافق المجلس، على مشروع التعاون بين محافظة الجيزة وكليات الهندسة والآثار والتربية النوعية لتجديد مسلة جامعة القاهرة.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت مركز القياس والتقويم امتحانات القدرة فيروس سي

الخبر التالى:

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل خطة التخلص النهائي من فيروس "سي"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان