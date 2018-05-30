جامعة القاهرة توافق على إنشاء مركز قياس قدرات الطلاب.. وتجديد "المسلة"

كتب- محمد قاسم:

وافق مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الأربعاء، على إنشاء مركز القياس والتقويم بهدف قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم واتجاهاتهم، والتحصيل العلمي لديهم.

وأكد محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على ضرورة أن تقيس الامتحانات القدرة علي الفهم والتحليل وقياس القدرات العليا للتفكير المجرد والقدرة علي حل المشكلات.

وأشار الخشت إلى أن سؤال حل المشكلات جاء بطرق وانماط متنوعة لتدريب الطلاب على التفكير العلمي في مواجهة المشكلات من خلال جمع المعلومات ووضع فروض وسيناريوهات لإختيار الفرض الأنسب لحل المشكلة، مضيفاً أن الجامعة تعمل في عدة إتجاهات لتطوير العملية التعليمية ونظم الامتحان.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على إعداد جداول الكترونية لمعرفة الطلاب المحتمل إصابتهم بفيروس سي من عدمه، وكذلك الذين لم يتقدموا لإجراء الاختبار، وذلك في إطار سعي الجامعة للقضاء علي فيروس سي.

وفي سياق آخر وافق المجلس، على مشروع التعاون بين محافظة الجيزة وكليات الهندسة والآثار والتربية النوعية لتجديد مسلة جامعة القاهرة.