شبورة وارتفاع في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتبت- عايدة رضوان:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 22 28

بلطيم 22 29

مطروح 19 27

السلوم 18 29

سيوة 20 35

بورسعيد 23 29

دمياط 22 28

العريش 20 29

رفح 19 28

الإسماعيلية 20 33

السويس 20 33

رأس سدر 23 34

نخل 17 32

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 14 29

الطور 25 35

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 22 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 35

سوهاج 22 37

قنا 23 37

الأقصر 23 37

أسوان 25 38

أبوسمبل 25 37

الوادي الجديد 25 36

شلاتين 26 37

أبو رماد 27 36

راس حدربة 28 35

حلايب 28 36