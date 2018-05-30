الحكومة توافق على قرض الـ500 مليون دولار لإصلاح التعليم

كتب- محمد غايات:

اعتمد مجلس الوزراء، الإتفاق الإطاري لمشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز، والذى تم توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة GCL)) الصينية، لتحديد الخطوات والاجراءات الخاصة بإقامة مجمع صناعى لإنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المصرى فى محافظة اسوان، بطاقة إنتاجية تصل إلى ( 5) جيجا وات سنوياً، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع مع إحدى الشركات العالمية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21 أبريل الماضي.

ويهدف مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم فى المدارس العامة، وتقديم تعليم متطور من خلال دعم التوسع فى الحصول على تعليم جيد فى مرحلة الطفولة المبكرة والسعى إلى زيادة معدلات التحاق الاطفال برياض الاطفال وتحسين جودة التعليم وتطوير برامج تدريبية لمعلمين مختارين فى هذه المرحلة.

كما يهدف المشروع إلى دعم برنامج وزارة التربية والتعليم الفنى لتطوير وتطبيق نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إنشاء إدارة للتقييم معتمدة على الكمبيوتر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 22/4/2018.

ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى المناطق ذات الاحمال الكهربائية المتزايدة وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل، فضلاً عن إضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما مجلس الوزراء على تخصيص مبنى شركة ايروسبورت الادارى لصالح وزارة الطيران المدنى كمقر المكتب الاقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو" بالقاهرة، مع تعويض شركة إيروسبورت بقيمة إنشاء المبنى.