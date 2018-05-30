"شركات السياحة": البنك المركزي وافق على تدبير "الريال السعودي" للحجاج

القاهرة - مصراوي:

قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن البنك المركزي وافق على تدبير وتوفير الريال السعودي لشركات السياحة لسداد مستحقات السلطات السعودية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر البنك المركزي المصري بحضور ممثلي البنك المركزي والثلاث بنوك الوطنية (الأهلي المصري - مصر - القاهرة) مع ممثلي وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمره وغرفه شركات السياحة.

وذكرت الغرفة في بيان لها، أنها عرضت متطلبات الشركات السياحية من العملة الأجنبية "الريال السعودي" لسداد قيم الفنادق والنقل والخدمات بالمشاعر (منى- عرفات) في ضوء تعليمات السلطات السعودية بتنظيم عملية السداد بالكامل من خلال رقم الحساب البنكي ببنك الرياض الممنوح لكل شركة من خلال المسار الإلكتروني (الأيبان).

حضر الاجتماع أماني محب، مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفه السياحة وعضو اللجنه العليا للحج والعمرة.

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وأكد البيان أن مسؤولي البنك المركزي والبنوك الحكومية أبدوا تعاونًا كبيرًا مع متطلبات القطاع السياحي لإنهاء إجراءات التحويل بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن حفاظًا على عنصر الوقت، موضحًا أنه تمت الموافقة على الطلبات النقدية المطروحة على طاولة النقاش بتدبير وتحويل الريال السعودي للشركات السياحية بنتاءً على خطاب رسمي صادر من وزارة السياحة بتحديد طاقة كل شركة دون فرض أي رسوم على تدبير العملة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم دراسة المبلغ الذي سيتم توفيره لكل حاج لشرائه من البنوك قبل سفره لمصاريفه الشخصية كما هو معتاد كل عام.