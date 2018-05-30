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الجيزة: غلق مجزرين للدواجن لخطورتهما على صحة المواطنين

05:22 م الأربعاء 30 مايو 2018
الجيزة: غلق مجزرين للدواجن لخطورتهما على صحة المواطنين

محمد كمال الدالي محافظة الجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق مجزرين للدواجن بحي العمرانية، ومركز ومدينة أبو النمرس؛ لعدم مطابقتهما للاشتراطات البيئية والصحية، ووجود خطورة داهمة على صحة المواطنين .

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، الأربعاء، إن قرار المحافظ جاء بناءً على مذكرة من مديرية الطب البيطري، ووفقًا للجنة البيطرية التي أجرت التفتيش على المجزرين لمراجعة توافر الاشتراطات الصحية والبيئية .

وأضاف بيان المحافظة أن الدالي قرر غلق أسواق شهيرة للمواد الغذائية بحي الهرم، لإدارتها بدون ترخيص، ولحين توفيق أوضاعها.

وأكد المحافظ على استمرار عمل اللجان المشكلة من الطب البيطرى والصحة والتموين، والأحياء المختصة بالمرور على الأسواق والمحال الغذائية؛ للتأكد من السلع المُقدمة، ومراجعة صلاحيتها حرصًا على صحة المواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى منشأة مخالفة .

وكلف الدالي، رؤساء الأحياء والمدن المعنية، بقطع المرافق عن المنشآت الصادر لها قرارات الغلق لحين توفيق أوضاعها.​

محمد كمال الدالي محافظة الجيزة مجزر للدواجن مدينة أبو النمرس

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