جبالي المراغي: المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية تمثل أهمية قصوى لنا

كتبت-مروة شوقي:

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية تمثل أهمية قصوى كونها تجمع بين استحقاقين نص عليهما الدستور والقانون، وهما العمل النقابى والتمثيل العمالي.

وأضاف الجبالي، في بيان للاتحاد عصر الأربعاء، أن تلك المرحلة من الانتخابات تتضمن ١٣ تصنيفًا نقابياً وتختص في إدارات شئون الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة البالغة 125 شركة للصناعات الثقيلة والاستراتيجية كالحديد والصلب والنسيج والأدوية والصناعات الكيماوية والنقل والتشييد، لافتا إلى أن اجراء الانتخابات في هذين الاستحقاقين في وقت واحد هدفه الحفاظ على سير العمل والانتاج بهذه المنشات التنموية.

ووجه المراغي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغرفة العمليات، نداءً لجميع العاملين بمراعاة الدقة عند اختيار ممثليهم في اللجان النقابية ومجالس ادارة الشركات، مطالباً المنظمات والاتحادات العمالية بالمحافظات توفير كافة الوسائل للتيسير على العمال في العملية الانتخابية.

ويتوجه ملايين العمال، غدا الخميس، لصناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للمرحلة الثانية من الدورة النقابية 2018 - 2022، كما يتم فى ذات الوقت انتخابات ممثلى العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع انتخاب 50% من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50% من المعينين إضافة إلى رؤساء هذه الشركات.