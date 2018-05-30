بحضور وزير الآثار.. افتتاح مغارة "العائلة المقدسة" بعد ترميمها الجمعة

كتب- إسلام ضيف:

يفتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الجمعة المُقبل، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية.

وقال القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، إن الافتتاح يأتي بعد أعمال صيانة وترميم امتدت لعامين متتاليين.

وأضاف سليمان في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن افتتاح المغارة في العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة.

ولفت كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية إلى أن الاحتفالية ستشمل استعراض مسار العائلة المقدسة بالكنيسة، يعقبه موكب يتوّجه للمغارة تمهيدًا لافتتاحها.