اليوم.. إغلاق باب التقدم بالاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إغلاق باب التقدم بالاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، بالنسبة للمراقبين والملاحظين، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه لن يتم مد فترة التقدم بالاعتذار.

وأكد حجازي، في تصريح لمصراوي، أن الاعتذارات لن تقبل إلا في الحالات المسموح بها فقط، لافتًا إلى أن تلك الحالات هي: الحالات المصرية، ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهما، وجود طفل رضيع حتى عامين، وفاة الزوج، سفر الزوج خارج البلاد، ورعاية الأبناء ذوي الإعاقة.

وأضاف حجازي أن التكليف بمراقبة امتحانات الثانوية العامة واجب قومي.

وفي ضوء النشرات العامة رقم 19 لسنة 1981 ورقم 11 لسنة 1983، لن يرخص للعاملين بمدارس الوزارة بالإجازة إلا بعد الحصول على قرار من رئيس العمل المختص، بأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات التي كلف بها، وتعتبر أعمال الامتحانات من صميم الأعمال الوظيفية ولا يجوز الاعتذار عنها، دون شرط من الشروط المحددة.

وفي حالة التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول تطبق القواعد الآتية:

1- اعتبار الذي تخلف عن الندب منقطعًا عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية، ولن يسمح له بالتوقيع في دفاتر الحضور إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الغدارة المختصة بالموافقة على عودته لعمله الأصلي.

2- تخفض الدرجات المخصصة لعنصري: الانضباط ومدى تحمل المسؤولية، في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلم.

وأشار رئيس الامتحان، إلى أن الوزارة مستعدة بقوائم انتظار حال قبول اعتذارات عدد كبير من المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات.