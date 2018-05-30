رئيس "تضامن النواب" يدعو الشعب لحلف اليمين مع الرئيس

كتب- أحمد علي:

دعا الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة تضامن النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، جموع الشعب المصرى إلى حلف اليمين أمام المولى عز وجل؛ تزامنًا مع حلف الرئيس لليمين؛ للحفاظ على قوة وتماسك وصلابة هذا الشعب العظيم مع الوطن الغالي.

وقال القصبي، في بيان، الأربعاء، إن هذا الشعب تحمل الكثير من أجل بناء وطنه.

وأضاف القصبي، أن مجلس النواب من أقدم المؤسسات التشريعية في العالم والتاريخ المصري، يؤكد ذلك وكذلك يؤكد أصالة الديمقراطية في مصر، فعندما تزور المتحف في مجلس النواب تجد أيضا في العهد الفرعوني، أن مصر عرفت علم التشريع والديمقراطية.​