بعد التواصل مع الوزارة.. إنهاء أزمة مصححي ملوي

كتبت- ياسمين محمد:

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور علمه بأزمة معلمي ملوي المكلفين بتصحيح أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا.

وأوضح الزناتي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزارة استجابت لمطلب النقابة لإنهاء تلك الأزمة، فيما عدا عدد قليل من معلمي بعض المواد؛ لوجود عجز شديد في مصححي تلك المواد، مؤكدًا أن النقابة لن تألوا جهدًا للعمل على راحة المعلمين.

وتعود تفاصيل الأزمة إبلاغ رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، النقابة العامة بشأن تضرر عدد كبير من معلمي ومعلمات محافظة المنيا من تكليفهم الصادر من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بتصحيح امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا – والتي تبعد حوالي 500 كيلو متر عن مركز ملوي – بدءاً من يوم الاثنين القادم.