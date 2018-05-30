"حماية الشواطئ": الموافقة على منح تراخيص مشروعات سياحية على نهر النيل

كتب_أحمد مسعد:

أعلن المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، الموافقة على منح التراخيص لأصحاب المشروعات السياحية التي استوفت جميع الشروط والمعايير، واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والاثار والسياحة والاسكان والتخطيط العمراني.

وأضاف السعدي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه تتم مراجعة واستكمال كافة الأوراق المقدمة وفقًا لمواد القانون ولائحته التنفيذية، قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة العليا المختصة بإصدار هذه التراخيص، للحصول على موافقتها أو رفضها لنقص بعض البيانات المطلوبة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الموافقة بمنح التراخيص تتم في الوقت الحالي وفقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة1984، بالإضافة إلى وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزاري، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التي سيتم إقامتها في منطقة الشاطئ.

وأوضح أن الوزارة في انتظار إقرار قانون الموارد المائية الجديد، من قبل مجلس النواب، والذي تتواكب مواده مع المتغيرات التي تشهدها البلاد وتزايد العجز المائي وتناقص نصيب الفرد من المياه، إلى جانب ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الأثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.