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وزير التعليم يكشف حقيقة مد المرحلة الثانوية لـ4 سنوات

04:30 م الأربعاء 30 مايو 2018
وزير التعليم يكشف حقيقة مد المرحلة الثانوية لـ4 سنوات

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تفاعل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مع تساؤلات بعض أولياء الأمور، من خلال تطبيق "واتس آب"، حول حقيقة زيادة عدد سنوات المرحلة الثانوية لتكون 4 سنوات بدلًا من ثلاث.

وعلق الوزير على التساؤل قائلًا: "لا طبعًا مش صحيح، أول مرة أسمع الكلام الغريب ده".

وطالب الوزير أولياء الأمور بعدم تصديق سوى ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية، مؤكدًا أن هناك شائعات مغرضة تسعى لإجهاض الحلم بأن نتعلم جيدًا ونعود لمكانتنا وسط الأمم.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بزيادة عدد سنوات المرحلة الثانوية في نظامها المعدل لـ4 سنوات، بدلًا من ثلاث فقط، وبدء التطبيق على طلاب الصف الأول الثانوي الملتحقين في سبتمبر 2018.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم أولياء الأمور تطبيق واتس آب

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