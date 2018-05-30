وزير الصحة: علاج 1.9 مليون مواطن من فيروس سي حتى أبريل الماضي

كتب- محمد غايات:

قال وزير الصحة، إنه جرى علاج مليون و900 ألف مواطن، مقسمين لمليون و600 ألف على نفقة الدولة و290 ألفًا نقدًا، حتى أبريل هذا العام.

وأضاف وزير الصحة، أن المتبقي حوالي 3 ملايين مواطن، ونجري المسح الطبي في الفئة العمرية من 18-60 سنة، وهم حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 47.5 مليون مواطن.

وتابع الوزير في مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، اليوم، أنه بدأ المسح الطبي في ديسمبر 2016، بتحديد 6 فئات هم المتبرعون والمرضى، والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المستشفيات ونزلاء السجون وجرى مسح لـ 2.5 مليون مواطن، ثم تم إجراء المسح الميداني لـ9 محافظات بالصعيد، ثم المجموعة الثالثة في فبراير 2017 وامتد المسح ليشمل 27 محافظة.

وأضاف: "في أبريل 2018، أصبح لدينا مسح لـ6 ملايين و400 ألف مواطن، ويتبقى 41 مليون مواطن، وجاري عمل تحاليل، ولدينا خطة للتخلص السريع من فيروس سي في مصرمن خلال تقسيم الـ41 مليون المتبقين على 3سنوات للانتهاء من 90٪ منهم، أي الانتهاء من مسح لـ36 مليون مواطن، على أن يكون التخلص نهائيا من مسح المرض 2022.

وأوضح أن هناك 186 قافلة طبية وعملنا مسحًا لمليون مواطن خلال 3 أشهر الأخيرة، ما يبشر بسرعة إنهاء المسح للمواطنين في الوقت المحدد.