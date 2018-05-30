"الصحة": إصدار 43 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 43 ألف و350 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 121 مليون و687 ألف جنيه، في الفترة من 19 إلى 24 مايو 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 6 ألاف و735 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف "كاظم"، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت 33 ألف و313 قرارا لإجراء عمليات جراحة ،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما جرى توقيع الكشف الطبي على 235 مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما جرى الكشف الطبي على 28 مواطنًا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن جانبه لفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر جرى مناظرة عدد 101 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، تجرى مراجعتها إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديري المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.​