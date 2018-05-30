ننشر إجراءات التغطية الإعلامية لجلسة حلف يمين السيسي بالبرلمان

كتبت- هند الشامي:

وافقت رئاسة الجمهورية على دخول جميع الصحفيين، ممن أرسلوا أسماءهم لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل.

وشملت الموافقة عددًا من التعليمات للصحفيين المقرر لهم التغطية:

الدخول لمقر البرلمان عبر بوابة 5 بأول شارع الشيخ ريحان أمام مدرسة الليسيه.

الحضور لمقر البرلمان قبل موعد الجلسة بأربع ساعات، رغم عدم تحديد موعد بدء الجلسه.

وأوضحت التعلميات أن إغلاق الأبواب سيكون قبل وصول رئيس الجمهورية بساعة، على أن يكون الدخول إلى مقر البرلمان بموجب البطاقة الشخصية وكارنية المجلس.

وطبقا للتعليمات، فإن تغطية جلسة حلف اليمين للصحفيين ستُجرى عن طريق الشاشتين المتواجدتين بالمركز الإعلامي فقط.

يشار إلى أن إجراءات التأمين ستمتد للمناطق المحيطة بالمجلس "لذا يجب الأخذ في الاعتبار مدة مسافة الوصول إلى بوابة المجلس، وغير مسموح بالدخول بالسيارة الخاصة لمقر البرلمان، وغير مسموح بدخول التليفون المحمول"، بحسب التعليمات الصادرة للمحررين، اليوم الأربعاء.