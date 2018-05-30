السكك الحديدية: "توك توك" يقتحم مزلقان مغلق بالزقازيق وإصابة شخصين

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اقتحام توك توك مزلقان الجمباز من الاتجاه المخالف الكائن بين "الزقازيق وهيهيا" على خط "الزقازيق - المنصورة".

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة عدم التزام سائق التوك توك بتعليمات المرور، أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، اصطدام الموتور المخصص لصيانة السكة به، ما تسبب في اصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق الجامعي.

وتناشد الهيئة، سائقي المركبات، ضرورة الالتزام بتعليمات المرور، وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد حفاظا على أرواحهم وأمن وسلامة سير القطارات.​