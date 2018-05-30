4 جامعات مصري تتقدم في تصنيف "CWUR"

كتبت-داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بشأن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف العالمي للجامعات (CWUR) لعام 2018.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، أوضح التقرير تقدم ترتيب 4 جامعات مصرية على مستوى العالم وهي: جامعات القاهرة وشغلت المرتبة (452)، وعين شمس في المرتبة (715)، والمنصورة في المرتبة (884)، وجامعة الإسكندرية في المرتبة (903).

ومن جانبه أوضح نائب وزير التعليم العالي، أن تصنيف CWUR يعتمد على سبعة مؤشرات في ترتيب أفضل 1000 جامعة في العالم وهي: جودة التعليم، وتقاس بعدد الخريجين الجامعيين الذين فازوا بجوائز دولية كبرى، وجوائز، وميداليات نسبة إلى حجم الجامعة (15 ٪)، وكذلك توظيف الخريجين، ويقاس بعدد الخريجين الجامعيين الذين شغلوا مناصب متميزة في الشركات العالمية نسبة إلى حجم الجامعة (15 ٪).

وتابع، فضلًا عن جودة أعضاء هيئة التدريس تقاس بعدد الأكاديميين الذين فازوا بجوائز دولية كبرى، وميداليات (15٪) بالإضافة إلى مخرجات البحث، وتقاس بالعدد الإجمالي للأوراق البحثية المنشورة (15 ٪)، وأيضًا الأبحاث العلمية ذات الجودة المرتفعة، وتقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في أعلى قائمة الدوريات العالمية (15٪)، وكذا التأثير وتقاس بعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع (15٪)، وأيضًا الاستشهادات، وتقاس بعدد الأوراق البحثية ذات الاستشهادات المرتفعة (10٪).